المصري ينقل معسكره للسويس استعدادًا لبتروجت

مران المصري البورسعيدي

بورسعيد- عبدالرحمن بصلة:

نقل إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بالمصرى، معسكر الفريق لمدينة السويس، بعد قرار اتحاد الكرة بنقل مباراة المصرى وبتروجت فى الجولة العشرين من ستاد الإسماعيلية لتقام على ستاد الجيش بالسويس فى الرابعة عصر غد الأربعاء.

واصطحب المدير الفنى مجموعة اللاعبين الجاهزين للقاء، وتضم أحمد مسعود وأحمد بوسكا ومحمود السيد وكريم العراقى ومصطفى سلامة «طيارة» والحسينى سمير وإسلام أبوسليمة وأحمد شوشة وفريد شوقى وسعيد سنبورى وإيزى إيميكا وإسلام

عيسى وعبدالرحمن زين وعمر كمال عبدالواحد وعبدالله بيكا وأحمد ياسر ومحمود وادى وإيزيكل باسى وإسلام عطية وحسام أشرف وزياد فرج ومصطفى أيمن.

وكان الفريق أدى تدريباته على ملعبه ببورسعيد، وسط حضور جماهيرى كبير، وشملت التدريبات تنفيذ عدد من الوحدات البدنية والفنية، وخاض حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت قيادة مدربهم مصطفى كمال، فيما أدى عمرو موسى

ومحمد شطة وأحمد عبدالموجود «جودة» تدريبًا منفردًا، تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق، الذى أعد برنامجًا تأهيليًا تتم متابعته من خلال أحمد سامح أخصائى التأهيل.

ويعانى عمرو موسى من خشونة فى الركبة، الأمر الذى فضل معه الجهاز الفنى منحه بعض الراحة من التدريبات الجماعية، وواصل محمد شطة برنامجه التأهيلى بعد إجرائه جراحة الفتق منذ ثلاثة أسابيع، بينما يعانى اللاعب أحمد عبدالموجود من بعض الإجهاد، الذى دفع الجهاز الفنى لخضوعه لبرنامج تأهيلى أملًا فى سرعة عودته للتدريبات الجماعية.

وتأكد غياب حسين رجب مهاجم الفريق لحصوله على الإنذار الثالث.