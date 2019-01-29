- 1/2
- 2/2
نقل إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بالمصرى، معسكر الفريق لمدينة السويس، بعد قرار اتحاد الكرة بنقل مباراة المصرى وبتروجت فى الجولة العشرين من ستاد الإسماعيلية لتقام على ستاد الجيش بالسويس فى الرابعة عصر غد الأربعاء.
واصطحب المدير الفنى مجموعة اللاعبين الجاهزين للقاء، وتضم أحمد مسعود وأحمد بوسكا ومحمود السيد وكريم العراقى ومصطفى سلامة «طيارة» والحسينى سمير وإسلام أبوسليمة وأحمد شوشة وفريد شوقى وسعيد سنبورى وإيزى إيميكا وإسلامعيسى وعبدالرحمن زين وعمر كمال عبدالواحد وعبدالله بيكا وأحمد ياسر ومحمود وادى وإيزيكل باسى وإسلام عطية وحسام أشرف وزياد فرج ومصطفى أيمن.
وكان الفريق أدى تدريباته على ملعبه ببورسعيد، وسط حضور جماهيرى كبير، وشملت التدريبات تنفيذ عدد من الوحدات البدنية والفنية، وخاض حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت قيادة مدربهم مصطفى كمال، فيما أدى عمرو موسى
ويعانى عمرو موسى من خشونة فى الركبة، الأمر الذى فضل معه الجهاز الفنى منحه بعض الراحة من التدريبات الجماعية، وواصل محمد شطة برنامجه التأهيلى بعد إجرائه جراحة الفتق منذ ثلاثة أسابيع، بينما يعانى اللاعب أحمد عبدالموجود من بعض الإجهاد، الذى دفع الجهاز الفنى لخضوعه لبرنامج تأهيلى أملًا فى سرعة عودته للتدريبات الجماعية.
وتأكد غياب حسين رجب مهاجم الفريق لحصوله على الإنذار الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري ينقل معسكره للسويس استعدادًا لبتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.