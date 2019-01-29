اليوم.. الأهلى يواجه الصيد فى البطولة العربية لطائرة السيدات

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تقام اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات ضمن منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية سيدات والتى تستضيفها مصر حتى 2 فبراير المقبل بمشاركة 7 فرق عربية.
وتشهد مباريات اليوم منافسات ساخنة، حيث يلتقى كل من الصفاقسى التونسى مع المحرق البحرينى، وسبورتنج مع الدفاع المغربى، والصيد مع الأهلى.
وأقيمت أمس ثلاث مواجهات جمعت بين الصفاقسى والدفاع الحسنى المغربى، والمحرق البحرينى مع الصيد، والزمالك مع سبورتنج فى حين حصل الأهلى على راحة.
وتقام البطولة بنظام الدورى مندور واحد وذلك بعد انسحاب فريق فتيات العيون الكويتى لتصبح بمشاركة سبع فرق فقط.
وشهد افتتاح البطولة أول أمس ثلاث مباريات، حيث فاز الصفاقسى على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة فاز سبورتنج على المحرق البحرينى، والأهلى على الدفاع الحسنى المغربى.
وحضر افتتاح البطولة اللواء محمد نور سالم رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف
وألقى المهندس خالد ناصف كلمة رحب فيها بضيوف مصر واللواء محمد نور سالم والدكتور بشير العلوان ممثل الاتحاد العربى.. وألقى بشير العلوان كلمه نيابة عن رئيس الاتحاد العربى، أشاد فيها بالاتحاد المصرى ورحب فيها بجميع الدول المشاركة.
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