إبراهيم عبدالخالق: أشكر مسئولي حرس الحدود وسعيد بالعودة للإسماعيلي

كتب - عادل أبو الفضل:

تحدث إبراهيم عبدالخالق، لاعب نادي الإسماعيلي، العائد بعد قطع إعارته من نادي حرس الحدود، قائلًا بأنه سعيد بعودته للإسماعيلي من جديد.

وأضاف عبدالخالق، في تصريحاته لبرنامج الماتش،

على شاشة صدى البلد: "لم أمانع في العودة للإسماعيلي، لأني أرغب في العودة للدراويش مرة أخرى".

مستكملًا: "أتمنى أن يكون لدي دور مع الإسماعيلي مثلما كان لي دور مع حرس الحدود، أشكر مسئولي الحرس لأنهم ساعدوني فى استعادة مستواي على الأقل بنسبة 79%".

وأضاف: "أتمنى أن يزداد مستواي مع نادي الإسماعيلي في الفترة المقبلة".