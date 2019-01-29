إبراهيم عبدالخالق يعود إلى الإسماعيلي

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قطع مجلس إدارة الإسماعيلي إعارة اللاعب إبراهيم عبدالخالق في حرس الحدود قبل نهايتها بستة أشهر لحاجة الفريق لجهوده.
وأعلن الإسماعيلي، عبر موقعه الرسمي، أن إعارة إبراهيم عبدالخالق لحرس الحدود ستنتهي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما كان
وتمسك الدراويش بعودة اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط، خصوصًا مع موقف الفريق الصعب هذا الموسم في جدول الدوري.
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