إبراهيم عبدالخالق يعود إلى الإسماعيلي

إبراهيم عبدالخالق

قطع مجلس إدارة الإسماعيلي إعارة اللاعب إبراهيم عبدالخالق في حرس الحدود قبل نهايتها بستة أشهر لحاجة الفريق لجهوده.

وأعلن الإسماعيلي، عبر موقعه الرسمي، أن إعارة إبراهيم عبدالخالق لحرس الحدود ستنتهي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما كان

مقررًا أن تنتهي مع ختام الموسم.

وتمسك الدراويش بعودة اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط، خصوصًا مع موقف الفريق الصعب هذا الموسم في جدول الدوري.