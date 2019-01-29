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أكد محمد مجدي قفشة، لاعب نادي بيراميدز، أن فترة مشاركته مع المنتخب المصري، تحت قيادة هيكتور كوبر، لم تكن جيدة، ولا يرغب في التفكير فيها.
قال قفشة، في تصريحات لبرنامج الماتش، عبر شاشة صدى البلد، "لا أريد أن أتذكر فترة مشاركتي مع هيكتور كوبر، ولو هناك فرصة جديدة للعب مع المنتخب
واستكمل: "أمنية حياتي أن ألعب لمنتخب مصر، وأرى أنني على قدر المسئولية".
واختتم: "لم يتحدث معي أي شخص من المنتخب، ولكن هذا ليس دليلًا على عدم وجودي على رادار الجهاز الفني".
كانت هذه تفاصيل خبر قفشة: لا أريد أن أتذكر فترتي مع كوبر وقادر على اللعب لمنتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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