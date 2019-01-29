رياضة | إيسكو يداعب زيدان ويسخر من سولاري

سخر اللاعب الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب نادي ريال مدريد من مدربه الحالي سانتياجو سولاري، خلال مباراته أمام نادي إسبانيول الأخيرة بالدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن إيسكو داعب الحارس الشاب لوكا زيدان على مقاعد البدلاء، وقال له انه لا يشارك بسبب سوء أداءه.

ويقترب إيسكو من الرحيل عن نادي ريال مدريد، حيث يريد ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي في الحصول علي خدمات لاعب خط الوسط الإسباني.

ولم يشارك إيسكو مع ريال مدريد تحت قيادة سولاري في الفترة الأخيرة، بسبب عدم اقتناع المدرب بامكانيات اللاعب الفنية في التدريبات.

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن سر عدم تجديد تعاقد نجم الفريق حتى الآن.

وقال جوارديولا أن البلجيكي كومباني لم يخض مباريات كافية في المواسم الأخيرة، ليضمن عقدا جديدا رغم الدور الذي لعبه في نجاح النادي بالدوري الانجليزي الممتاز.

وغاب كومباني، الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، عن مباريات كثيرة بسبب الإصابات خلال المواسم القليلة الماضية، وقال جوارديولا إن النادي سيناقش مسألة تمديد التعاقد مع اللاعب ووكيل أعماله.

وأكمل جوارديولا :"إنه لاعب رائع لكنه خاض مباريات قليلة في السنوات الخمس الماضية".

وتابع "لا يخالجنا أدنى شك في قدراته. افتقدناه كثيرا أثناء غيابه. هو لاعب مؤثر. إنه قائد الفريق وأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم".

وواصل "يجب وضع هذه الحقائق على الطاولة ومناقشتها مع اللاعب ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع".

ويلعب كومباني في مانشستر سيتي منذ 2008 وفاز بـ7 ألقاب كبيرة من بينها 3 ألقاب في الدوري، لكن جوارديولا قال إن أي قرار بتمديد عقد مدافع بلجيكا لا يجب أن تتحكم فيه العواطف وحدها.

وأتم "في الوقت ذاته لكل شيء نهاية كما يقولون".