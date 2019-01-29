رياضة | محمد يوسف: لست مستر أكس في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: لست مستر أكس في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي، أن علاقته بالأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جيدة، نافيا مايتردد بشأن تدخله في أي شي يخص عمل لاسارتي.

وتابع يوسف خلال تصريحات إذاعية مع الأعلامي أحمد شوبير:" لست مستر أكس في الأهلي، لأتدخل في عمل لاسارتي أو كارتيرون أوغيرهم، لافتا إلى أنه يعرف دوره كرجل ثاني في الجهاز الفني".

واستنكر يوسف ماتردد مؤخرا بشأن تدخله في أي عمل يخص المدير الفني، وأنه سبق له العمل مع العديد من المدربين الأجانب.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره وادي دجلة بالأمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20للدوري المصري. .

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة