رياضة | الأهلي يرد بقوة على فوز الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد بقوة على فوز الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي رسالة لناديي الزمالك وبيراميدز متصدر ووصيف بطولة الدوري المصري بعد وصوله فريقه للمركز الثالث.

وأوضح محمد يوسف لبرنامج "ساعة مع شوبير" مع أون سبورت أن موقف تأخر الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري مر على القلعة الحمراء كثيرًا حتى توج باللقب في النهاية.

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وقال محمد يوسف عن فرص فوز الزمالك وبيراميدز بالدوري: "المنافسة ما زالت في الملعب والأهلي هدفه الفوز بالدوري المصري هذا الموسم بصرف النظر عن نتائج المنافسين".

الأهلي يطمئن جماهيره على الإصابات الثلاثة

طمأن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي جماهير فريقه على إصابات علي معلول وياسر إبراهيم ورمضان صبحي خلال مباراة وادي دجلة التي انتهت بفوز الأحمر 2-1 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وأوضح محمد يوسف في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن إصابات معلول وياسر إبراهيم رمضان صبحي ليست خطيرة وسيخضعون لكشف طبي للاطمئنان عليهم.

وأشار يوسف إلى أن إصابات معلول وإبراهيم ورمضان لا تدعو للقلق لأنها جاءت نتيجة الإجهادات فقط مؤكدًا أن الجهاز الفني فضل تغييرهم وعدم التحامل عليهم.

وأضاف يوسف: "إصابة علي معلول عبارة عن كدمة في الكتف وإصابة ياسر إبراهيم مجرد إجهاد في العضلة الضامة ورمضان صبحي في العضلة الأمامية".

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة