رياضة | نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن سر عدم تجديد تعاقد نجم الفريق حتى الآن.

وقال جوارديولا أن البلجيكي كومباني لم يخض مباريات كافية في المواسم الأخيرة، ليضمن عقدا جديدا رغم الدور الذي لعبه في نجاح النادي بالدوري الانجليزي الممتاز.

وغاب كومباني، الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، عن مباريات كثيرة بسبب الإصابات خلال المواسم القليلة الماضية، وقال جوارديولا إن النادي سيناقش مسألة تمديد التعاقد مع اللاعب ووكيل أعماله.

وأكمل جوارديولا :"إنه لاعب رائع لكنه خاض مباريات قليلة في السنوات الخمس الماضية".

وتابع "لا يخالجنا أدنى شك في قدراته. افتقدناه كثيرا أثناء غيابه. هو لاعب مؤثر. إنه قائد الفريق وأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم".

وواصل "يجب وضع هذه الحقائق على الطاولة ومناقشتها مع اللاعب ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع".

ويلعب كومباني في مانشستر سيتي منذ 2008 وفاز بـ7 ألقاب كبيرة من بينها 3 ألقاب في الدوري، لكن جوارديولا قال إن أي قرار بتمديد عقد مدافع بلجيكا لا يجب أن تتحكم فيه العواطف وحدها.

وأتم "في الوقت ذاته لكل شيء نهاية كما يقولون".