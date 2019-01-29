رياضة | صدمة قوية لـ"ليفربول" قبل مباراة ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية لـ"ليفربول" قبل مباراة ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق ليفربول الإنجليزي مهددا بافتقاد نجم الفريق خلال مواجهة ليستر سيتي غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول ما زال غير جاهز تمامًا للمشاركة مع الفريق في مباراة الغد، علمًا بأنه ظهر في الـ23 مواجهة السابقة في الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهولندي لم يعد إلى التدريبات بشكل كامل، وذلك بعد تعرضه للمرض خلال معسكر الفريق التدريبي في دبي.

وسيجري فان ديك الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة أمام ليستر سيتي، إذ يحرص الريدز على إشراك اللاعب في المباراة، سعيًا لمواصلة الطريق نحو اللقب.

ويصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث سيكون السيتزنز أمام فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مؤقتا، في حال الفوز على نيوكاسل مساء اليوم الثلاثاء.