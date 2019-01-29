رياضة | مفاجأة من المقاصة للزمالك في مباراة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من المقاصة للزمالك في مباراة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة مفاجأة من العيار الثقيل للزمالك، في المباراة التي تقام بينهما في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري.

وسيقوم طلعت يوسف بالدفع بميدو جابر لاعب الأهلي السابق، والذي انضم للمقاصة منذ ساعات، بالإضافة لعودة جون أنطوي لقيادة خط هجوم الفريق في موقعة الليلة.

ويسعى المقاصة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على الزمالك، للاستمرار في المنافسة بقوة على المربع الذهبي للبطولة، حيث يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

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