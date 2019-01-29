شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-1-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، عدة مواجهات قوية يرصدها الخليج 365- كالتالي: كأس آسيا 2019: - قطر × الإمارات: اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت 1و2 HD كأس ملك إسبانيا: - خيتافي × فالنسيا: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق خالد الغول كأس إيطاليا: - ميلان × نابولي: اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport 2 / HD الدوري الانجليزي: - أرسنال × كارديف سيتي: اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق حسن العيدروس - مانشستر سيتي × بيرنلي: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 بصوت المعلق سوار الذهب - نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 الدوري المصري: الزمالك × مصر المقاصة: اليوم في تمام الساعة الـ 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق أيمن الكاشف وأيضاً قناة النيل للرياضة الدوري السعودي: - الرائد × الاتفاق: اليوم في تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA SPORT +1 و Dawri Plus 2 HD بصوت المعلقين: المعلق احمد النفيسة - عبدالله الغامدي - الاتحاد × الشباب: اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين: حماد العنزي - فهد العتيبي

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