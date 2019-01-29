شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي، ويسعى نادي نيوكاسل يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.
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