شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أرسنال وكارديف سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يصارع أرسنال، نظيره فريق كارديف سيتي، اليوم الثلاثاء 29-1-2019 على ملعب "الإمارات" في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق حسن العيدروس.

ويرغب نادي أرسنال في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة.

ويسعى نادي كارديف سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة أرسنال وكارديف سيتي بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365- .