الان تتابع موعد مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يلتقي المنتخب الإماراتي، اليوم، ونظيره القطري، في نصف النهائي لبطولة كأس آسيا، المقامة حاليا، في الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة

وتغلب المنتخب الإماراتي على منتخب استراليا، حامل اللقب في نسخته الماضية، وحجز للمرة الثانية مكانه في مباراة نصف النهائي.

موعد مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة

بينما فاز منتخب قطر على نظيره كوريا الجنوبية، وصيف النسخة الماضية، بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وضمن لقاء الإمارات في نصف نهائي البطولة، سعيا للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة

من ناحيته، قال الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب منتخب الإمارات، صاحب الـ 65 عاما، في مؤتمر صحفي عقد بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي: “تركيزي وعملي منصبان على معايشة اللاعبين في التمارين اليومية وقراءة الفريق الخصم، خصوصا الأداء الهجومي لفريقنا”.

موعد مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة

ولن تكون مهمة منتخب الإمارات في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس آسيا لاسيما أنه سيواجه منافسًا عنيدًا هو منتخب قطر، الذي حجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى جاهدًا لاستكمال صحوته بالوصول إلى نهائي المسابقة.

موعد مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة

وتعقد جماهير الإمارات آمالها على القناص علي مبخوت، وخبرة إسماعيل مطر، وأحمد خليل، بجانب الروح القتالية لبقية اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة 1996 التي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات.

موعد مباراة الإمارات وقطر بث مباشر في كأس آسيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخبا الإمارات وقطر، في نصف نهائي كأس آسيا، اليوم الموافق 29-1-2019 على ملعب ستاد محمد بن زايد في تمام الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة 6:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتنقلها قنوات Lemar TV و

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