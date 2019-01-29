شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتحفظ على عودة الحضرى قبل أمم أفريقيا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيري، على ضم عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة إلى صفوف المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى منتصف شهر يونيو المقبل بسبب كبر سنه بعد تخطيه حاجز الـ46 عامًا.

كشف مصدر بمنتخب مصر الأول عن أن ضم عصام الحضرى إلى القائمة النهائية للمشاركة فى أمم أفريقيا سيكون صعبًا للغاية وأقرب إلى المستحيل خاصة أن هناك ترتيبًا للحراس فى فكر الجهاز الحالى وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى من الأهلى ومحمود جنش من الزمالك ومحمد عواد المحترف بالوحدة السعودى وأحمد الشناوى حارس بيراميدز بالإضافة إلى المهدى سليمان وأيضًا عامر عامر حارس الإنتاج الحربى ومحمد عبد المنصف حارس دجلة والأولوية لمن يشارك ويتألق من الحراس قبل بطولة أمم أفريقيا.

وتابع المصدر أن الحضرى موقفه صعب فى هذه البطولة حتى الآن خاصة أنه لم يشارك فى المباريات الرسمية منذ شهرين بعد انقطاعه عن التدريبات وفسخ تعاقده مع الإسماعيلى ورغبة الجهاز فى الاعتماد على الحراس الشباب المتواجدين والرغبة فى بناء جيل لكأس العالم 2022 بقطر ولن نضم لاعب أو حارس كبير السن إلا فى الضرورة القصوى.

كان عصام الحضرى قد أعلن تراجعه عن الاعتزال الدولى واستعداده للعودة للمنتخب حال استدعائه خاصة أنه أصبح قريب من العودة للملاعب عن طريق نادى النجوم.