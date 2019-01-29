مباريات اليوم.. الزمالك يواجه المقاصة.. وعودة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع استكمال مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري، إلى جانب عودة الدوري الإنجليزي الذي تقام جولته في منتصف الأسبوع. ونستعرض أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: - الدوري المصري: 20:00.. الزمالك ومصر المقاصة.. أون سبورت. - الدوري الإنجليزي: 21:45.. هدرسفيلد تاون وإيفرتون.. beIN SPORTS HD 7 21:45.. آرسنال وكارديف سيتي.. beIN SPORTS HD 4 21:45.. ولفرهامبتون ووست هام.. beIN SPORTS HD 8 21:45.. فولهام وبرايتون.. beIN SPORTS HD 12 EN 20:00.. نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.. beIN SPORTS HD 2 20:00.. مانشستر يونايتد وبيرنلي.. beIN SPORTS HD 5 - كأس آسيا: 16:00.. قطر والإمارات.. beIN SPORTS MAX 1 HD AR - كأس إيطاليا: 21:45.. ميلان ونابولي.. BT Sport 2 / HD

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