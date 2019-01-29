اونلاين | بث مباشر - اتحاد جدة والشباب - يلا شوت - كورة لايف - الاسطورة

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سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة اتحاد جدة والشباب في السابعة والـ20 دقيقة اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19 كورة لايف مشاهدة مباراة اتحاد جدة والشباب بث مباشر.

الاتحاد يدخل مباراة اليوم وهو منتشي بتأهله لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق التقدم بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين الماضي على ملعب الملك سلمان، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط ، فبعد مرور 16 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في ثلاث وتلقى 11 هزيمة، يلا شوت مشاهدة مباراة اتحاد جدة والشباب بث مباشر.

على الجانب الأخر يدخل فريق الشباب لقاء اليوم وهو قادم من هزيمة أمام التعاون في كاس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 32 نقطة ، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 16 مباراة، فاز الفريق في 9 مباريات وتعادل في 5 وخسر في مباراتين، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة اتحاد جدة والشباب.

وتنقل مباراة اتحاد جدة والشباب اليوم عبر قناة السعودية الرياضية KSA SPORT في تمام الساعة7:20 بتوقيت مصر، 8:20 بتوقيت السعودية في بث حي.