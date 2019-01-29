رياضة | مانشستر يونايتد وتشيلسي يزاحمان ريال مدريد على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد وتشيلسي يزاحمان ريال مدريد على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقاريرصحفية إنجليزية، أن هناك صراع مرتقب على التعاقد مع نجم نادي توتنهام هوتسبير، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ديلي أكسبريس" البريطانية إلى أن فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين سوف يتصارعان على التوقيع مع النجم الدانماركي الشاب كريستيان إيركسن .

وأضافت الصحيفة في تقريرها على أن نادي ريال مدريد كان واحد من أبرز المهتمين بالتوقيع مع اللاعب ولكن النادي الملكي قرر الإنسحاب من الصفقة بسبب مطالب النادي الإنجليزي المالية للتخلي عن اللاعب صاحب الـ26 عاماً .

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت بأن نادي توتنهام يريد حوالي 250 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب إيركسن ، مع العلم أن اللاعب الشاب لايزال لم يجدد عقده مع النادي , حيث أن عقده الحالي ينتهي في عام 2020