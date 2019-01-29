رياضة | الزمالك يصطدم بالمقاصة في مواجهة نارية بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يصطدم بالمقاصة في مواجهة نارية بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يفتتح ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة الزمالك والمقاصة في الثامنة مساء اليومى الثلاثاء، في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري.

الزمالك صاحب صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه فريقه بيراميدز، وسيفتقد الأبيض في مباراة اليوم لعبد الله جمعة الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، وجنش الذي يغيب بسبب الإيقاف.

فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا، يسعى أبناء طلعت يوسف لتحقيق فوز جديد على الزمالك ببطولة الدوري من أجل المنافسة بشدة على المراكز الأولى في بطولة الدوري.

وسبق وأن التقي الزمالك ومصر للمقاصة فى 11 مباراة طوال تاريخهما بالدورى حيث حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان آخرها في مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، فيما تعادلا فى مباراة واحدة، سجل المقاصة 17 هدفًا فى مرمى الزمالك، بينما سجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى.

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين الحكم محمود البنا لإدارة اللقاء.