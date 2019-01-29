كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 29 يناير 2019، عدداً من المواجهات القوية وبالتحديد بطولة كأس آسيا التي سيتحدد خلاله الطرف الثاني من المباراة النهائية حيثث تأهل أمس منتخب اليابان بعد تخطي إيران بثلاثية نظيفة ويتبقى فقط البطاقة الثانية والمنحصرة ما بين الإمارات أو قطر.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء والموافق 29 يناير 2019:

كأس آسيا 2019:

- قطر × الإمارات:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت 1و2 HD كأس ملك إسبانيا:

- خيتافي × فالنسيا:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق خالد الغول كأس إيطاليا:

- ميلان × نابولي:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport 2 / HD الدوري الانجليزي:

- أرسنال × كارديف سيتي:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق حسن العيدروس - مانشستر سيتي × بيرنلي:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 بصوت المعلق سوار الذهب - نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 الدوري المصري:

الزمالك × مصر المقاصة:

اليوم في تمام الساعة الـ 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق أيمن الكاشف وأيضاً قناة النيل للرياضة الدوري السعودي:

- الرائد × الاتفاق:

اليوم في تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA SPORT +1 و Dawri Plus 2 HD بصوت المعلقين: المعلق احمد النفيسة - عبدالله الغامدي - الاتحاد × الشباب:

اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين: حماد العنزي - فهد العتيبي

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | أهم مباريات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.