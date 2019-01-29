رياضة | بيرد ينتزع صدارة الترتيب العام لبطولة فورمولا ئي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرد ينتزع صدارة الترتيب العام لبطولة فورمولا ئي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز البريطاني سام بيرد بالجولة الثالثة في بطولة العالم لسباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية في سانتياجو، الليلة الماضية، لينتزع صدارة الترتيب العام.

ويملك سائق فيرجين ريسينج 43 نقطة متقدما بنقطتين على البلجيكي جيروم دامبروسيو.

وأنهى دامبروسيو السباق في المركز التاسع مع ماهيندرا لكنه تقدم إلى الثامن بعد عقوبة ضد الأرجنتيني خوسيه-ماريا لوبيز، ليحافظ على الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بيرد.

لكنه تعرض لعقوبة بإضافة خمس ثوان إلى زمنه بسبب تجاوزه السرعة المحددة مع وجود الأعلام التحذيرية ليتراجع إلى المركز العاشر.

وتصدر بيرد السباق قبل 11 لفة من النهاية بعد خروج السويسري سيباستيان بويمي الذي بدأ من مركز أول المنطلقين.

وصعد باسكال فيرلاين زميل دامبروسيو على منصة التتويج لأول مرة في موسمه الأول في البطولة بعدما احتل المركز الثاني فيما جاء دانييل أبت سائق أودي في المركز الثالث.

وأنهى أبت السباق على الحلبة في المركز الرابع خلف ألكسندر سيمز سائق بي.ام.دبليو الذي تعرض لعقوبة لتسببه في حادث اصطدام.

وانسحب الفرنسي جان-إيريك فيرن حامل اللقب بعد تعرضه لحادث اصطدام عند الانطلاق.

وفاز ثلاثة سائقين في ثلاثة سباقات من الموسم الخامس للبطولة حتى الآن.