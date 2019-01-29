رياضة | لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح النجم سيث رولينز أحداث عرض الرو لهذا الأسبوع وسط ترحيب كبير من الجماهير التي هتفت بشعاره بصوت صاخب بعد دخوله إلى الحلبة، وتحدث لهم عمّا قاله لهم الأسبوع الماضي حول المنافسة في المعركة الملكية، وأنه الآن يظهر أمامهم ليؤكد ما قاله حول الشغف الذي بقلبه وأنه الآن متوجها للرسلمينيا 35 بشكل رسمي. النزال الأول سيث رولينز -يهزم- دين أمبروز النزال الثاني: الفريق الفائز يتأهل لغرفة الإقصاء فريق نايا جاكس وتامينا سنوكا -يهزم- فريق ميكي جيمس وأليكسا بليس النزال الثالث بارون كوربين -يهزم- كيرت انجل النزال الرابع فريق سكوت داوسون وداش وايلدر -يهزم- فريق زاك رايدر وكيرت هواكينز النزال الخامس: الفريق الفائز يتأهل لغرفة الإقصاء فريق سارا لوغان وليف مورغان -يهزم- فريق دانا بروك ونــتــالــيـــا النزال السادس: بطولة سيدات الرو روندا راوزي -تهزم- بـايــلــي النزال السابع برون سترومان -يهزم- درو ماكنتير

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