رياضة | لاسارتي يطيح بـ"العواجيز" من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطيح بـ"العواجيز" من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على الإطاحة بـ5 لاعبين على الأقل من قائمة المارد الأحمر تجاوزت أعمارهم حاجز الثلاثين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبات أبرز اللاعبين المهديين بالرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم هم محمد نجيب وباسم علي وحسام عاشور بجانب شريف إكرامي وأحمد فتحي.

ويعاني الرباعي محمد نجيب وباسم علي وحسام عاشور وأحمد فتحي من كثرة الإصابات في الأونة الأخيرة، مما تسبب في ابتعادهم عن تشكيلة المارد الأحمر في لفترة طويلة في الموسم الجاري.

ويفكر الجهاز الفني للأهلي بقوة في الابقاء على خدمات الثنائي وليد سليمان ومحمد الشناوي على الرغم من تجاوزهما سن الثلاثين نظرا لكثرة عطائهما داخل المستطيل الأخضر.

محمد محمود يعود للقاهرة اليوم بعد إجراء الرباط الصليبي في ألمانيا