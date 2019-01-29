رياضة | لاسارتي يطيح بـ"العواجيز" من الأهلي

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استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على الإطاحة بـ5 لاعبين على الأقل من قائمة المارد الأحمر تجاوزت أعمارهم حاجز الثلاثين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبات أبرز اللاعبين المهديين بالرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم هم محمد نجيب وباسم علي وحسام عاشور بجانب شريف إكرامي وأحمد فتحي.
ويعاني الرباعي محمد نجيب وباسم علي وحسام عاشور وأحمد فتحي من كثرة الإصابات في الأونة الأخيرة، مما تسبب في ابتعادهم عن تشكيلة المارد الأحمر في لفترة طويلة في الموسم الجاري.
ويفكر الجهاز الفني للأهلي بقوة في الابقاء على خدمات الثنائي وليد سليمان ومحمد الشناوي على الرغم من تجاوزهما سن الثلاثين نظرا لكثرة عطائهما داخل المستطيل الأخضر.
محمد محمود يعود للقاهرة اليوم بعد إجراء الرباط الصليبي في ألمانيا
يعود محمد محمود لاعب الأهلي ومنتخب مصر إلى القاهرة اليوم الثلاثاء بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا مؤخرًا.
وأن يخضع اللاعب لبرنامجا تأهيليا لمدة ستة أسابيع تحت إشراف طبيب النادي الأهلي قبل أن يعود مرة أخرى إلى ألمانيا بعد ستة أسابيع للخضوع لفحص طبي من قبل الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى.
تعرض محمد محمود للإصابة بقع في الرباط الصليبي في الظهور الرسمي له مع الأهلي خلال مشاركته أمام سموحة في الدوري العام.
ياسر إبراهيم مهدد بالغياب عن الأهلي 14 يوما
تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.
واضطر ياسر إبراهيم لمغادرة المباراة في الدقيقة ٣٠ بعد الإصابة في الضامة ليحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.
وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم سيخضع لفحص طبي غدًا قبل المران الجماعي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.
ومن المنتظر أن يغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع إذا كانت الإصابة قوية في العضلة الضامة.
وبات ياسر إبراهيم مهددًا بالغياب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال إفريقيا وإنبي وحرس الحدود في الدوري المصري.
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