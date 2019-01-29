شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة قطر والإمارات اليوم الثلاثاء في كأس آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يلتقي منتخب قطر أمام نظيره الإمارات بملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس آسيا المقامة حاليا في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة قطر والإمارات فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت الإمارات، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD.

وحجز منتخب الإمارات مقعده فى الدور نصف النهائى للمرة الثانية على التوالي بمسابقة كأس آسيا بعدما تغلب على منتخب أستراليا "حامل اللقب" بهدف دون مقابل، فيما تغلب منتخب قطر على كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها.