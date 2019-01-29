شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة: لا يمكن مقارنة مودريتش مع ميسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- توج النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني بجائزة إستثنائية في حفل غران غالا ، لوصوله مع منتخب بلاده كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان راكيتيتش جزأ لا يتجزأ من تشكيلة كرواتيا في كأس العالم 2018 التي حصدت الميدالية الفضية بعد أن احتلت مركز الوصيف بعد خسارتها من فرنسا في المباراة النهائية.

وتم تكريم راكيتيتش مساء الليلة لوصوله مع كرواتيا لنهائي المونديال ، بالإضافة لما قدمه مع البارسا بالموسم الماضي.

وبعد تسلمه الجائزة ، قال راكيتيتش في تصريحاته لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: يوم الأربعاء سنحاول الفوز على إشبيلية بكأس ملك إسبانيا ، فنحن نريد حقًا أن نقدم مباراة رائعة ومواصلة صنع التاريخ.

وعن جائزة الكرة الذهبية وأيهما أفضل ميسي أم مودريتش؟ ، أجاب راكيتيتش: لا يمكن مقارنة مودريتش مع ميسي ، هم لاعبون مختلفون ، لقد كان عام مودريتش وعلينا أن نهنئه ، لكن الجميع يعلم بأن ميسي الأفضل على مر السنوات.

وعن مستقبله ، قال راكيتيتش: أريد التجديد والاستمرار مع الفريق ، أنا وعائلتي نشعر بالراحة في برشلونة.