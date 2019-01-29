الان تتابع مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

يسعى نادي ارسنال الانجليزي للظفر بالنقاط الثلاثة كاملة عندما يقابل كارديف سيتي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29-1-2019 في استاد الإمارات وذلك ضمن الجولة 24 لبطولة الدوري الانجليزي.

مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي

وكان نادي كارديف سيتي الإنجليزي قد أعلن تكريم مهاجمه المفقود الأرجنتيني إيميليانو سالا، خلال مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام اليوم الثلاثاء.

مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي

وقال الرئيس التنفيذي لنادي كارديف سيتي : سنقوم بتكريم “سالا” الثلاثاء في مباراة آرسنال، وندعو الجماهير للانضمام لنا وكذلك في مباراة ضد بورنموث يوم 2 فبراير المقبل.

مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي

جدير بالذكر أن الأرجنتيني سالا كان في طريقه للانضمام لتدريبات كارديف سيتي بعد انتقاله بشكل رسمي من فريق نانت الفرنسي، قبل أن تختفي الطائرة في بحر المانش ولم يتم العثور عليها.

مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن كارديف سيتي عازم على رفع دعوة قضائية للحصول على تعويض مادي عن صفقة إيميليانو سالا بعد انتهاء التحقيقات الجارية وأنه لم يحول المبلغ المتفق عليه لنانت بعد.

مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأعلن السلطات رسمياً توقف عمليات البحث عن سالا والطائرة التي كان يستقلها في طريقه إلى كارديف رغم المطالبات باستئناف عمليات البحث.

مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأفادت الصحيفة أن النادي ينتظر انتهاء التحقيقات رسمياً في القضية وسيرفع دعوى قضائية تطالب بتعويضه عن نفقات الصفقة بتهمة الإهمال الذي أدى للحادثة.

مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي

يذكر أن كارديف سيتي يحتل الترتيب الثامن عشر برصيد 19 نقطة بعد مرور 23 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ارسنال وكارديف بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة ارسنال وكارديف في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي

المباراة: آرسنال ضد كارديف سيتي الأسبوع: 24

الملعب: إستاد الإمارات

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 29-1-2019 في تمام الساعة السابعة وخمسة واربون دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 5