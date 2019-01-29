الان تتابع مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والشباب اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019، الموافق 23 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي 2018-19.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

يدخل العميد هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب فريق التقدم بثلاثية دون رد في إطار منافسات دور الـ16 من كأس الملك، ليلاقي فريق الباطن في الدور ربع النهائي من البطولة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

أما في الدوري فكانت آخر مبارياته أمام القادسية وحقق الفوز في هذا اللقاء بهدف نظيف، فحتى الآن خاض الفريق 16 مباراة في بطولة الدوري، احتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب بعد تحقيق الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث وتلقى 11 هزيمة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

على الجانب الآخر يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث برصيد 32 نقطة خلف النصر صاحب المركز الثاني والهلال صاحب الصدارة، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من خسارة أمام التعاون في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وودع البطولة،

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

ولعب الفريق 16 مباراة حقق الانتصار في تسع مباريات وتعادل في خمس، وخسر مباراتين فقط.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

ولن يغيب عن الاتحاد في المباراة ضد الشباب أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب سلافين بيليتش لخوض هذه المواجهة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

سيبدأ المدرب الكرواتي بنفس طريقته المعتادة، وسيعتمد على الثنائي جيرمان، الدحيم في قلب الدفاع، أما في الأمام فسيتواجد بيشيتش، وخلفه فهد المولد، كارلوس فييانويفا، رومارينيو.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

لن يفتقد الشباب لأي لاعب للإصابة أو الإيقاف في مباراة الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد للعودة من الجوهرة المشعة بالثلاث نقاط.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

سيعتمد سوموديكا على طريقته المعتادة، وسيبدأ بن مصطفى في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي صوماليا، جامان، بن العمري وإيلر، أما في الوسط فسيتواجد الثلاثي الصليهم، الخيبري والشمري، أما في الهجوم فسيتواجد الشمراني، بجانب بوديسكو وباهبري.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة

البطولة: دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: الاتحاد ضد الشباب الجولة 17

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

الموعد: اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019، 23 جمادى الأولى 1440 هجريًا20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر

المعلقين: حماد العنزي – فهد العتيبي

القنوات الناقلة

KSA SPORT