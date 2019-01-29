الان تتابع طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الرياض والشرقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف, الحدود الشمالية, حائل, القصيم والشرقية.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.