تحقيق في خطاب لجنة المسابقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صعد الرئيس السابق للجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل البطي قضية إصدار خطاب باسم لجنة المسابقات، خاص بموعد ومكان مباراة النصر وضيفه أحد ضمن الجولة الـ17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون علمه، حيث طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بفتح تحقيق في الموضوع خصوصا بعد تأكيدات المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم، محمد الشيخ أن البطي ولجنة المسابقات كانوا على علم بالخطاب قبل صدوره رسميا.

على صعيد آخر عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس اجتماعا في مقره برئاسة قصي الفواز، شهد صدور عدد من القرارات، من بينها تعيينات جديدة مقابل قبول استقالة 3 من أعضاء مجلس الإدارة.

قرارات اتحاد القدم أمس