شكرا لقرائتكم المنافسة تشتعل بين نجوم الأهلى للدخول للقائمة الافريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منافسة شرسة تدور دخل جدران القلعة الحمراء بين 5 لاعبين، بعدما اقترب موعد الحسم في قائمة النادي الأهلي الأفريقية التي لم يتبقى بها سوى مقعدين فقط، بعد تسجيل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر الجديد، خاصة وأن الأهلي يستعد للكشف عن أسماء اللاعبين بعد مباراة وادي دجلة، التي تجمع الفريقين في الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري العام .

الفرصة الأكبر ينتظرها صالح جمعه صانع ألعاب المارد الأحمر والذي خاض أولى مبارياته في الموسم الجاري أمام مصر المقاصة، خلال المباراة الأخيرة للمارد الأحمر في الدوري العام والتي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة، وتدعم حظوظ صالح جمعه الاصابات التي عصفت بنجوم القلعة الحمراء مثل وليد سليمان ومحمد محمود .

محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي بات قريباً أيضاً من التسجيل الإفريقي، خاصة بعد بيع صبري رحيل إلى الاتحاد السكندري، ولم يتبقى سوى علي معلول وأيمن أشرف في هذا المركز، مع الأخذ في الاعتبار أن الأهلي يعتمد على أيمن أشرف كمدافع أكثر من ظهير أيسر منذ قدومه للقلعة الحمراء.

ويواجه أحمد الشيخ منافسة صعبة في القيد الأفريقي، خاصة وأن الأوروجوياني لا يعتمد على اللاعب في المباريات الأخيرة للفريق الأحمر بشكل واضح، كمان أن الفريق الحمر يمتلك أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن وفي مقدمتهم حسين الشحات الصفقة التاريخية للقلعة الحمراء.

على صعيد آخر يواجه عمرو جمال فرصة صعبة، فلم يتم قيد الغزال في قائمة الأهلي المحلية حتى الآن حتى يتم قيده أفريقياً، ويمتلك الأهلي ثلاث مهاجمين وهم صلاح محسن، وليد أزارو ومروان محسن، ويتناوب الثلاثي على مركز المهاجم ولن تكون هناك فرصة قوية للغزال في منافسة الثلاثي .

رامي ربيعه مدافع النادي الأهلي الغائب طويلاً للإصابة، ربما عاد إلى الفريق الأحمر مؤخراً عقب الشفاء من إصابة الضامة التي أبعدته لأكثر من موسم عن المشاركة مع الفريق، لم يحظى ربيعه حتى الآن بالقيد المحلي في قائمة الأهلي، وبعد قيد ياسر إبراهيم مدافع القلعة الحمراء الجديد بالقائمة الأفريقية باتت فرصة ربيعه صعبة للغاية خاصة وأن عودة ربيعه إلى مستواه ستحتاج وقت أكبر .