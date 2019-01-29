شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للزمالك ضد المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك مواجهة هامة، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس بتشكيل مكون من: "عماد السيد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.