شكرا لقرائتكم خبر عن صيف الأهلى مشتعل رغم سخونة الشتاء.. الأحمر يفاوض ثنائى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نجاح الأهلى فى ضم 7 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أن الإدارة الحمراء بدأت مبكراً فى الترتيب لضم عناصر أخرى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلى نجح فى ضم 7 نجوم وهم محمد محمود ومحمود وحيد ورمضان صبحى وحسين الشحات وجيرالدو وحمدى فتحى وياسر إبراهيم، إلا أن لاسارتى المدير الفنى للأهلى طلب ضم عناصر بعينها فى الصيف يأتى على رأسهم :

محمود حمادة

اتفق النادى الأهلى مع إدارة الإنتاج الحربى على ضم محمود حمادة لاعب وسط الفريق العسكرى فور تفعيل بند شراء اللاعب من المقاصة مقابل 500 الف جنيه، بعد استعارة الإنتاج الحربى للاعب من الفريق الفيومى لمدة موسم ونصف، بينما يوجد بند فى العقد يمنح الإنتاج الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى مقابل نصف مليون جنيه، فهناك صفقة كبرى أخرى على مستوى حراسة المرمى.

عامر عامر

كما اتفقت إدارة الأهلى مع إدارة الإنتاج الحربى على شراء الحارس عامر عامر مقابل 15 مليون جنيه فى الصيف المقبل، فيما سيتم إعارة الحارس على لطفى للفريق العسكرى لمدة موسم، ورغم تلقى عامر عامر عرضين مغريين من ناديين فى السعودية، إلا أن الحارس الدولى أكد أن رغبته الأولى هى الانتقال للنادى الأهلى، رغم وجود فجوة مالية على مستوى المقابل المادى بين الذى سيحصل عليه فى الأهلى وبين ما سيتقاضاه فى الأندية السعودية حال رحيله اليها، وذلك نظراً لكون اللعب للأهلى أحد أحلامه الكروية.

أحمد سامى

يكثف مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى طلائع الجيش، لضم أحمد سامى مدافع الفريق العسكرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وترغب إدارة الأهلى فى ضم أحمد سامى الذى تم الإتفاق علي ضمه فى الصيف، وذلك لإنهاء صداع خط الدفاع الذى يعانى فى الفترة الأخيرة، والذى تم علاجه جزئيا بضم ياسر إبراهيم مدافع سموحة وفى جود الثنائى سعد سمير وأيمن أشرف.

ويقود عدلى القيعى مفاوضات ضم أحمد سامى مع إدارة طلائع الجيش فى الوقت الحالى، حيث من المقرر ان تصل قيمة الصفقة لـ20 مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين من الأهلى للفريق العسكرى.

رمضان صبحي

بدأ مسئولو الأهلى مبكراً فى مخاطبة نادى هيدرسيفيلد الانجليزى لمد إعارة رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى لموسم إضافى، خاصة بعد رحيل دافيد فاجنر المدير الفنى للفريق الإنجليزى من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى احتلاله المركز الأخير بترتيب البريميرليج.

ويرى مسئولو الأهلى أن رحيل فاجنر قد يسهل من مأمورية "مد" استعارة رمضان صبحى أو حتى شرائه بشكل نهائى خاصة وأنه هو صاحب قرار التعاقد معه من ستوك سيتى الأنجليزى، وذلك بعد هبوط الأخير إلى دورى الدرجة الأولى فى الموسم الماضى.