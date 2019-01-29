شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية ترفض إلغاء بند الـ8 سنوات من لائحة الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسكت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بتطبيق بند الثمانى سنوات فى لائحة اتحاد الكرة واستمرار العمل به ورفض طلب البعض إلغاءه خاصة أن هذا البند تسبب فى إبعاد بعض المرشحين عن الانتخابات الأخيرة على رأسهم محمود الشامى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق فى عهد جمال علام.

يذكر أن اتحاد الكرة سيعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 23 فبراير المقبل من أجل تعديل لائحة النظام الأساسى.