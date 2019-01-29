شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُقيد صالح جمعة فى القائمة الأفريقية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى مسئولو الأهلى خلال الساعات المقبلة إجراءات قيد صالح جمعة لاعب وسط الفريق بالقائمة الأفريقية تمهيدًا للاستعانة به فى مواجهة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها السبت المقبل فى ثالث مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وأستقر الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على قيد صالح جمعة بعد المفاضلة مع أكثر من لاعب لتعويض إصابة الثنائى محمد محمود ووليد سليمان، فيما يقترب محمود وحيد من شغل المقعد الأخير فى قائمة الأهلى الأفريقية.

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