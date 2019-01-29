مباشر قطر تكشف تزوير الاتحاد القطرى أوراق لاعبيه المجنسين للمشاركة بكأس آسيا

كتب إسلام جمال
سلطت قناة مباشر قطر، المعنية بفضح جرائم تنظيم الحمدين، على فضائح النظام القطرى، الضوء على ملف المجنسين فى منتخب قطر، المشارك فى بطولة كأس آسيا، المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت القناة إن تجنيس لاعبى قطر قد يتوقف فى عرقلة منتخب العنابى فى كأس آسيا، حيث كشفت مباراة المنتخب مع العراق، ظهور اللاعب بسام الراوى، من مواليد النجف فى العراق، لكنه يقيم فى قطر هو وأهله.
وقالت القناة، إنه وفقاً للمادة السابعة من قانون الفيفا المرتبطة بعملية التجنيس، والذى يفرض مرور 5 سنوات على مشاركة اللاعب المجنس بجنسية...
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