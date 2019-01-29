إيهاب جلال: مستعد للرحيل عن المصرى حال رغبة التوأم في العودة.. فيديو

محمد رشاد

نفى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، وجود أي خلافات بينه وبين التوأم حسام وإبراهيم حسن، مشيرا إلى أنه لم ولن يتعمد خلق مشكلات مع أي شخص.

وأوضح "جلال"، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير، بقناة أون سبورت، أنه طلب من بعض لاعبي المصري مثل فريد شوقي وإسلام أبو سليمة الذهاب لتحية حسام وإبراهيم حسن خلال لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، وذلك اعترافا منه بفضله عليهم وصنعهم كلاعبي كرة قدم.

وأكد إيهاب جلال، أنه مستعد للرحيل عن الفريق فورا حال رغبة التوأم العودة للمصري مرة أخرى، ولن يتردد في...