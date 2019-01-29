النشرة الرياضية| تأجيل أمم إفريقيا.. والأهلي يواصل عملية اقتحام القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019.
الزمالك: لن نفرط في طارق حامد أو عبدالله جمعة
رسميا.. كاف يؤجل انطلاق أمم أفريقيا.. ويحدد موعد قرعة البطولة
رسميا.. الجونة يضم ثنائي الأهلي
العتال يقدم شكوى رسمية ضد رئيس الزمالك وهاني زاده لوزير الرياضة
المسابقات تعلن.. مكان وموعد مواجهة الزمالك والمقاولون في الدوري
ميدو جابر وأنطوي في قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك
بالفيديو.. الإسماعيلي يعمق جراح الاتحاد ويقفز 5 مراكز في الدوري
قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة.. غياب فتحي وحفني وعودة أوباما والونش
إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي أمام دجلة
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