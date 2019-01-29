محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولي كرة القدم عن يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019.
الطويلة عن ضم الحضري: سنعقد جلسة وقد يتم الإعلان الرسمي الثلاثاء
الإنتاج الحربي: لا نمانع رحيل عامر للأهلي.. وانتقال قناوي لبيراميدز مشروط
ساديو ماني: تفاهمي مع صلاح "غريزي".. واستمتع باللعب بجانبه
لاسارتي: تقييم أجايي "غير عادل" حاليًا.. وما أراه في مصر غير موجود بالعالم
مدرب الأهلي: ضربة جزاء دجلة "وهمية"
سيد عبدالحفيظ: محمود البنا أدار مباريات في تونس أكثر من الزمالك
يوسف: كان يمكننا الفوز على دجلة برباعية.. والإصابات قدرنا
الأهلي: رمضان صبحي يعاني من الإجهاد
عصام عبدالفتاح ردًا على عبد الحفيظ: البنا حكما للزمالك والمقاصة
أفشة: لن أرحل عن بيراميدز.. وأبو تريكة رقم 1 في مركزي
رئيس المقاصة عن إعادة تراوري: بيراميدز "رجع في كلامه"
إيهاب جلال: لا خلاف مع حسام حسن.. ولا يجوز مقارنتنا بالكبار
مدرب المصري يعلن اتفاقه مع شيكابالا
مدرب سيمبا: الأهلي أقوى فريق في القارة.. ونعرف كيفية عرقلته
فرج عامر: رفضت طلب تركي آل الشيخ بشأن بكري.. وربحنا 47 مليون جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الاثنين| عبدالحفيظ يوجه تساؤلات لاتحاد الكرة.. و"أفشة" يحسم مستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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