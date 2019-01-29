رياضة | موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الإتحاد السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق الشباب، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الإتحاد والشباب في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي يوم الثلاثاء 29 يناير، في تمام الساعة 7:20 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وصعوبة موقف إتحاد جدة هذا الموسم وموقفه في جدول ترتيب الدوري.

وسيتم إذاعة مباراة الشباب واتحاد جدة مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

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