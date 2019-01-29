رياضة | موعد مباراة أرسنال وكارديف سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال وكارديف سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي أرسنال، ضد منافسه فريق كارديف سيتي، يوم الثلاثاء 29-1-2019 على ملعب "الإمارات" في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق حسن العيدروس.

ويرغب نادي أرسنال في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة.

ويسعى نادي كارديف سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وجاء التشكيل المتوقع لأرسنال كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : ليشتشتاينر - سوكراتيس - موستافي - كولاسيناك.

خط الوسط : توريرا - جندوزي - مسعود أوزيل - ايوبي.

خط الهجوم : أوباميانج - لاكازيت.

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