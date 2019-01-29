رياضة | موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مباراة قوية ضد مصر المقاصة، مساء اليوم الثلاثاء والموافق 29 يناير 2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

وستنطلق مباراة الزمالك مع مصر المقاصة على ملعب بتروسورت وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة الزمالك والمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر البث المباشر والحي على قناتي "ON Sport" بصت المعلق أيمن الكاشف والنيل للرياضة.

ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الأول في ترتيب جدول بطولة الدوري المصري برصيد 42 نقطة حيثُ 17 مباراة وفاز في 13 لقاء وتعادل 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

بينما على الجانب الآخر يحتل نادي مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة حيثُ لعب 19 مباراة وفاز في 9 مباريات وتعادل 3 وخسر 7 مباريات.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة الزمالك ومصر المقاصة عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً.