رياضة | فرج عامر: حسن شحاتة أفضل من الجوهري.. و"إيتو" عرض نفسه على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: حسن شحاتة أفضل من الجوهري.. و"إيتو" عرض نفسه على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بحسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وتاريخه التدريبي الكبير.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان حسن شحاتة هو رقم 1 لديه في التدريب يليه الجنرال الراحل، مؤكدا ان المعلم رمز كبير وقيمة تدريبية لا يستهان بها.

الجدير بالذكر ان حسن شحاتة حقق العدد من الانجازات مع منتخب مصر منها الفوز بثلاثة بطولة متتالية للامم الافريقية، بجانب الفوز على ايطاليا بكاس القارات.

فرج عامر: رئيس الزمالك اتهمنا بالسحر لأن سموحة هزمه 5 سنوات متتالية

يرى فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة أن سبب اتهام رئيس نادي الزمالك لهم باستخدام السحر هو نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "رئيس الزمالك اتهمنا بالسحر لإننا هزمناه 5 سنوات متتالية".

تابع: "الزمالك لم يهزمنا سوى في مباراة واحدة ولسة الي جاي هنشوف إيه الى هيحصل".

فرج عامر عن المدرب عادل عبد الرحمن: "اختيار لم يكن يتوقعه أحد"

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن سبب اختيار عادل عبد الرحمن، لقيادة الإدارة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة.

وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نرى طريقة تعامله مع اللاعبين في مباراة الناشئين، ورأينا أنه شخص قيادي".

وأكمل: "عادل عبد الرحمن مدرب له خبرة كبيرة واختيار لم يكن يتوقعه أحد، وتعاقدت معه بدون ترشيح من أحد".

واصل: "تفاجئت أن الأندية السعودية جاءت بمدرب مصري في ظل قدرتها على التعاقد مع مدربيين عالميين".

فرج عامر: الفريق تعرض للضرب قبل مواجهة الزمالك بالكأس

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ان فريقه تعرض للضرب وهو في طريقه لملعب الدفاع الجوي قبل مواجهة الزمالك بالكأس.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتعمل فيا مقلب وكنت حسن النية" تعرضنا للضرب بعد 50 متر من الفندق عندما كانت حافلة الفريق في طريقها لملعب اللقاء".

وأكمل: "وقع عندنا 5 مصابين من الفريق، في حضور وزير الشباب وخوضنا المباراة"

وتابع : "كانت المبارة بدون جمهور وجدنا 3 الاف مشجع زملكاوي أمامنا فيما دخل أعضاء نادينا "نط من على السور".

وأكمل : "حمادة صدقي كان مصرا على عدم خوض المباراة، واذا عاد بي الزمن لوافقته على هذا القرار".

فرج عامر: فييرا تحول للرجل الأخضر بعد التوقيع مع سموحة

تحدث فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن المدرب البرتغالي فييرا.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " فييرا كان جاي يقابلني بذوق ولطف كبير جدًا".

متابعًا "أول ما وقعت مع فييرا تحول إلى الرجل الأخضر ويرغب في اثارة المشاكل".

وأكمل فرج عامر "فييرا كان يرغب في خلق ازمة بين اللاعبين وادارة النادي قولتله مش هتعرف علشان انا موفرلهم كل شيء".

فرج عامر: إيتو هو تحدث عن انضمامه لسموحة

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة التفاوض مع المهاجم الكاميروني صامويل إيتو.

وقال فرج عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " صامويل إيتو قام بعقد مؤتمر صحفي في تركيا للحديث واكد عن رغبة اللاعب بالانضمام لسموحة".

وأكمل: "وكيل إيتو رشح سموحة إذا رغب اللاعب في الرحيل عن ناديه بتركيا ولكننا لم نتفاوض معم".