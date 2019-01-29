رياضة | رئيس سموحة يكشف كواليس انضمام ياسر إبراهيم للأهلي ورحيل طارق يحيى وعلي ماهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يكشف كواليس انضمام ياسر إبراهيم للأهلي ورحيل طارق يحيى وعلي ماهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن صفقة ياسر إبراهيم كانت بعد اتفاق بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لن اتحدث عن صفقة ياسر إبراهيم، فهي حدثت بعد اتفاق بيني وبين الخطيب وهذا شئ لا يهم أحد".

وأكمل: "احترمت رغبة ياسر إبراهيم فهو لاعب على مستوى عالي جدًا، وحزنت بعد اصابته اليوم أمام وادي دجلة".

وأضاف: "الأهلي يملك وحوش أساسيين وبدلاء وخارج القائمة، ويلعبون تحت ضغط جماهيري كبير، وكل لاعب يريد المشاركة".

وعن ربح سموحة من انتقالات يناير وضح: "ربحنا 47 مليون جنيه في الميركاتو الشتوي".

فرج عامر يكشف عن احتراف ثلاثي سموحة في الصيف

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن احتراف ثلاثي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فرج: "كناريا ومعاذ وشريف رضا سيحترفون في أوروبا بداية من الموسم المقبل".

وأكمل: "لدينا عروض من سويسرا وناد بفرنسا، وأكثر من عرض في بلجيكا".

فرج عامر: لاعبو سموحة قرروا التخلص من طارق يحيي بدلًا من أن يتخلص منهم هو

يرى محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة أن لاعبي فريقه قرروا التخلص من طارق يحيي المدير الفني السابق في مباراة النجوم.

وقال فرج: "اللعيبة شعرت ان طارق يحيي يرغب في تغيير عدد منها في انتقالات يناير".

وتابع: "في رأيي، اللاعبين قرروا الإطاحة بطارق يحيي بدلًا من أن يطيح هو بهم، الخسارة من النجوم كانت باستسلام غريب من اللاعبين ولذلك قررنا تغريم كل لاعب شارك في اللقاء 50 ألف جنيه".

وواصل: "لم يحدث ان خسر سموحة 4 أهداف نهائيًا".

فرج عامر: أعتبر نفسي بطلا لدوري 2014 وكأس 2018

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه غير معترف بخسارته بطولة الدوري العام عام 2014 وبطولة كأس مصر 2018

وقال عامر : اعتبر نفسي بطلا للبطولة المحلية 2014 وبطولة كأس مصر 2018

وفسر : خسرت الدوري بهدف اعتباري غير معترف به من الفيفا، وخسر الكأس بهدف غير صحيح.

فرج عامر يتحدث عن سبب رحيل المدرب "علي ماهر" وعرض بيراميدز له

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن علي ماهر سيكون مدرب عالمي في السنوات المقبلة.

وقال فرج : "علي ماهر قرر الرحيل عندما لم تكن النتائج جيدة، وكان الموضوع صغير وتم احتواءه لكنه رحل بعدها".

وأكمل: "من الوارد أن يكون بيراميدز قدم له عرض، وإن كانوا فكروا فيه فهو تفكير سليم، علي ماهر سيكون مدرب عالمي خلال السنوات المقبلة، لكن الظروف لم تساعده في سموحة بالإضافة للإصابات كثيرة".

وأضاف: "كنا نريد انضمام طبيب لجهاز الفريق لكن علي ماهر اعترض على ذلك وهذا حقه، وقرر يرحل بعدها واحترمنا رغبته".

فرج عامر: نعالج لاعبينا "في أفضل مكان" ولم نطالب المنتخب بتكاليف إصابة محمود عزت

أكد فرج عامر، أنهم لم يطالبوا المنتخب بعلاج محمود عزت مدافع الفريق الساحلي.

وقال عامر : لاعبو الفريق "بيتعالجوا في أحسن مكان في العالم لو عايزين"

واصل : محمود السيد أصيب مرتين وايضا محمود عزت، وصبرنا عليهم

واختتم: لم نطالب المنتخب بتحمل تكاليف علاج محمود عزت رغم اصابته معهم."