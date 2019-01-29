رياضة | موعد مباراة ميلان ونابولي في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان ونابولي في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سان سيرو قمة نارية ستجمع بين فريقي ميلان ونابولي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وذلك اليوم الثلاثاء والموافق 29 يناير 2019. وستنطلق مباراة ميلان ونابولي على ملعب سان سيرو مساء اليوم الثلاثاء وذلك في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة والساعة الـ10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة. وكان فريق نابولي قد تخطى دور الـ16 بعد عبور ساسولو بثنائية نظيفة بينما ميلان حقق فوزاً صعباً على تورينو بثنائية نظيفة. ويتوقع أن يلعب ميلان بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيد كالابريا خط الوسط: هاكان تشالهانوغلو - تيموي باكايوكو - فرانك كيسييه - سوسو خط الهجوم: كريشتوف بيونتيك - باتريك كوتروني ويتوقع أن يلعب نابولي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا خط الدفاع: فوزي غلام - راؤول ألبيول - كاليدو كوليبالي - كيفن مالكوت خط الوسط: لورينزو إنسيني - آدم وناس - بيوتر زيلينسكي - خوسيه كاليخون خط الهجوم: أركاديوس ميليك - ديريس ميرتينز وستكون مباراة ميلان ونابولي في ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة BT Sport 2 / HD.

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