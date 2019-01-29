موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة فى الدورى الممتاز والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل مع دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، يلتقي فريق الزمالك مع نظيره مصر للمقاصة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

القنوات الناقلة للمباراة

وتعرض مباراة الزمالك والمقاصة على قناتى "ON Sport" والنيل للرياضة

مراكز ونقاط الفريقين قبل المواجهة

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الزمالك ومصر للمقاصة فى 11 مباراة طوال تاريخهما بالدورى حيث لم يلتقى الفريقين من قبل فى بطولة كأس مصر، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان أخرها في مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، وذلك بعد غياب 816 يومًا لم يحقق خلالهم الأبيض أى انتصار على الفريق الفيومى، فيما تعادلا فى مباراة واحدة، سجل المقاصة 17 هدفا فى مرمى الزمالك، بينما سجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى، خرج المقاصة بشباكه نظيفة في مبارياته أمام الزمالك 4 مرات "كلين شيت" بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة فى مباراة واحدة أمام الفريق الفيومى.