شكرا لقرائتكم بعد جراحة الصليبي..محمد محمود يعود للقاهرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمد محمود لاعب الأهلي للقاهرة اليوم، الثلاثاء، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا مؤخراً.

وقال نادر شوقى، وكيل أعمال محمد محمود، إن اللاعب سيصل القاهرة اليوم وسيخوض برنامجاً تأهيلياً لمدة ستة أسابيع بالنادى الأهلي، على أن يعود إلى ألمانيا بعد ستة أسابيع لعرض نفسه على الطبيب الألماني الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة فى ألمانيا بعدما تعرض للإصابة فى الرباط الصليبى وغضروف الركبة خلال مشاركته الثانية مع الأهلي أمام سموحة، وهى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.