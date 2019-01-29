شكرا لقرائتكم عمومية الجبلاية تتمسك ببند الثمانى سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمسكت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بتطبيق بند الثماني سنوات في لائحة اتحاد الكرة واستمرار العمل به ورفض طلب البعض إلغاؤه خاصة ان هذا البند تسبب في ابعاد بعض المرشحين عن الانتخابات الأخيرة علي رأسهم محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق في عهد جمال علام.
يذكر أن اتحاد الكرة سيعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 23 فبراير المقبل من أجل تعديل لائحة النظام الأساسى.
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