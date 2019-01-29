شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك مواجهة مهمة، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت.

من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس بتشكيل مكون من: "عماد السيد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.