موعد مباراة الزمالك والمقاصة .. والقنوات الناقلة.. ومفاجأة جروس

كتب: رضا علي

يحل نادي مصر المقاصة ضيفا ثقيلا علي الزمالك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بملعب بتروسبورت في إطار الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز في واحدة من اجمل مباريات الدوري بنتيجة 3/3 , بينما تعرض المقاصة لهزيمة ثقيلة من الاهلي بثلاثة أهداف دون مقابل .

الزمالك متصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، من 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة واحدة ، فيما يأتي فريق مصر للمقاصة في المركز الرابع ، برصيد 30 نقطة، من 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وشهدت قائمة الزمالك – غياب النقاز واستبعاد حفني وعودة الونش وأوباما أمام المقاصة

القنوات الناقلة للمبارة

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

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